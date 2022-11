Iran | arrestata la nipote della Guida Suprema Ali Khamenei

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022)l’attivista politica e per i diritti umani: Farideh Moradkhani,dell’Ali. Gliiani chiedono diritti e libertà, e la repressionerivolta pacifica non guarda in faccia a nessuno. L’attivista è stataa seguito delle proteste in corso nel Paese, che ha sostenuto da oltre due mesi. La donna lo scorso gennaio era stata incarcerata, per poi essere rilasciata a maggio su cauzione, per aver scritto in un messaggio “cara Regina”, alla vedova dell’ultimo scià, Mohammad Reza Pahlavi deposto dalla Rivoluzione islamica del 1979: Farah Diba. Farideh Moradkhani: l’attivistaianaLa rivolta in ...