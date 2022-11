Agenzia ANSA

Su istruzioni del presidente Vladimir Putin, la Russia non fornirà più petrolio e gas ai Paesi che aderiranno al price cap. Lo ha fatto sapere il, citato dalla Tass. . 24 novembre 2022... compreso lo speaker della Duma, Vyacheslav Volodin, un fedelissimo del leader del...diritti Lgbtq I media tedeschi si erano interrogati sull'ipotesi che Neuer potesse andare contro lo. ... Cremlino, stop greggio e gas per chi aderisce a price cap - Ultima Ora (Adnkronos) - La Russia non ha intenzione di continuare a fornire petrolio ai Paesi che "sostengono il price cap", il tetto al prezzo del greggio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Su istruzioni del presidente Vladimir Putin, la Russia non fornirà più petrolio e gas ai Paesi che aderiranno al price cap. Lo ha fatto sapere il Cremlino, citato dalla Tass. (ANSA). (ANSA) ...