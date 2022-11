Conversazione con Fabio De Felice | professore universitario e imprenditore | sul rapporto tra It | Ai e umanesimo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Complimentiper lo scritto su Agenda Digitale. Un approccio e contenuti che mi hanno molto sorpreso in positivo perché mi ero preparato a leggere un testo della mano e mente di un, ingegnere, nonché, in chiave prevalentemente tecnologica, ambito per me familiare ma non di mia elezione come sai. Invece ho incontrato un sentiero che provo a coltivare da tempo , e non so se ci riesco, del valore dell’rispetto alle materie che ormai dominano lo scenario mondiale dell’economia e del sistema industriale e di tutte le sue componenti. Il mio primo tentativo, con miei scritti autonomi su un libro del cinquantennale del mio Liceo Classico, di circa 30 anni fa, in cui ammonivo i giovani a coltivare le discipline umanistiche ma a non trascurare le nuove ...