Calderone | “Rafforzare sistema duale attraverso anche valorizzazione apprendistato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il rafforzamento delè importante realizzarloun’attenta applicazione e il sostegno di quegli strumenti contrattuali come l’che in questo momento necessita di un’ulterioree forsedi una riflessione sull’impianto normativo”. Così Marina, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, nel suo intervento in streaming nell’ambito dell’evento inaugurale di JOB&Orienta 2022, la più importante fiera italiana dedicata all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in corso a Verona. “Più in generale credo che occorra rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro. Importanteinvestire sul patrimonio di ...