Traffico Roma del 23-11-2022 ore 19 | 30

(Di mercoledì 23 novembre 2022) LuceverdeBentrovati da Simona cercare a questo aggiornamento incidenti questa sera sul Raccordo Anulare tanti tratti in coda e di conseguenza ai disagi lunghe code sulla carreggiata esterna tra la laurea l’abbia è il bivio per Napoli e a seguire incolonnamenti tra lo svincolo di Tor Bella Monaca è l’uscita per l’autostrada A24 sulla tangenziale un incidente avvenuto questo pomeriggio aumentato ilDisagi con la nuova galleria la via Salaria direzione stadio incolonnamenti tra Corso Francia e la via Salaria verso Batteria Nomentana incidente in via Mario Fani siamo vicino pineta Sacchetti è un incidente sulla Portuense Trullo i dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...