Terremoto in Turchia | forte scossa nella notte | le persone dormono in strada – Video

nelle Marche, prosegue lo sciame sismico: scossa 3.6 nella nottein, scossa di 6.1 nella notte: paura e gente in strada, 46 feriti. Numerosi crolliin Indonesia: ...... anch'essa danneggiata e con crepe strutturali, dopo che ildi magnitudo 6.1 ha colpito lanord - occidentale nelle prime ore della notte. 23 novembre 2022Sono 46 le persone rimaste ferite a causa del terremoto che ha colpito nella notte il nord-ovest della Turchia. Lo ha reso noto l'agenzia statale ...I terremoti, seppur spaventosi e pericolosi, sono per gli scienziati fonte di studio per capire cosa succede dentro al nostro pianeta. Per questo, una nuova ricerca ha preso in analisi due ...