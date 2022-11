Rigopiano | la requisitoria dei pm | “Fallimento di un intero sistema” Per la prima volta mostrati i volti delle vittime

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le responsabilità di Comune e provincia, ma non solo. La tragedia del hotel, quando una valanga dopo il terremoto spazzò via l’hotel e la vita di 29 persone il 18 gennaio 2017, è stato il “di un: l’omessa pianificazione territoriale di una Legge del 1992. La Carta valanghe era un compito che spettava ai dirigenti della Regione Abruzzo, e quell’idea tempestiva e lungimirante è rimasta una buona intenzione senza risultati. Si è trattato di un ritardo inaccettabile”. Il pm di Pescara, Andrea Papalia, durante lagiornata dellaper il processo, sottolinea le responsabilitàstrutture regionali. “Da questo ritardo si deve partire, perché di questa responsabilità si deve rispondere penalmente”. Le presunte ...

...è stata il pubblico ministero Anna Benigni cui è stata affidata la prima parte della lungadel processo su quella ferita mai sanata che fu la tragedia di. Una...... sono stati fatti tutti i nomi delle vittime della tragedia die mostrati anche i loro volti. E' stata il sostituto procuratore Anna Benigni durante la suaa colmare la lacuna, ...Oggi per la prima volta in aula, dopo oltre due anni di processo, sono stati fatti tutti i nomi delle vittime della tragedia di ...Tre giorni di udienze. In aula le 112 parti civili. Tra queste anche i genitori del ternano Alessandro Riccetti, tra le vittime della valanga che travolse l'hotel ...