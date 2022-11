Il Sole 24 ORE

Roma 22 novembre 2022 "Non c'è nessuno che abbia smentito uno deidel mio libro". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, in conferenza stampa al Senato.... Candia Marcucci presidente Associazione 'Amici di Spoleto', Luigina, assessore alla ... per la capacità di raccontare e mostrare iin tempo reale. Quindi, Pietro Del Re ha espresso il suo ... Renzi: "Fatti del mio libro non smentiti da nessuno" - Il Sole 24 ORE E sul rapporto con il leader del Pd Enrico Letta: ''Enrico è rimasto a quella campanella, al rancore. Io gli avevo pure detto che ero disposto a non candidarmi''.(Agenzia Vista) Roma 22 novembre 2022 "Non c'è nessuno che abbia smentito uno dei fatti del mio libro". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato. (Alexander Jakhnagiev ...