Muore folgorato mentre passeggia | giallo sulle cause

Non si esclude che possa essere stato colpito da un fulmine il 34enne mortoieri sera intorno alle 21,30 a Marina di Seiano, caratteristico borgo di Vico Equense, nota località turistica della Costiera sorrentina. I carabinieri hanno acquisito le immagini di un ...Furore, turistatravolta dall'onda La coppia di stranieri, proveniente da Positano, si era ... Il giovane sarebbe mortomentre passeggiava vicino al mare, per cause ancora da accertare.probabilmente folgorato da un fulmine. La Procura ha aperto un’inchiesta, sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Torre ...Il dramma a Marina di Seiano, borgo di Vico Equense. L’uomo deceduto è un pescatore di 34 anni. Inutili i tentativi di soccorso. Sul caso indagano i carabinieri ...