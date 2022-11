Miley Cyrus compie 30 anni | ecco 5 cose che probabilmente non sai di lei

Corriere della Sera

L'ex stellina Disney tra continui cambi di look, stili musicali e ... amoricompie 30 anni, ma è come se avesse vissuto già innumerevoli vite. Da bambina prodigio a rocker trasgressiva e sfrontata e in mezzo tante parentesi. Quelle musicali, dal pop al country ...Buon compleanno! Icona dei gioielli glam - rock (da copiare anche per le feste) Paladina della moda audace, la cantante di "Can't be tamed" e "Attention" è bravissima a rendere festivo e grintoso anche l'... Miley Cyrus compie 30 anni: tutto quello che non sapete di lei Miley Cyrus ha appena compiuto 30 anni ed è tutt’oggi una delle icone più celebri che Disney ci ha regalato. Attrice, cantante, presentatrice, performer e artista che ha stravolto di anno in anno il s ...Miley Cyrus: ripercorriamo la sua carriera con i suoi album, un focus sulle sue hit da Hannah Montana ad oggi. Ecco la sua storia musicale.