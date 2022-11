Manovra | primo step di cinque anni Meloni | scommessa sul futuro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Una“coraggiosa” e “coerente” con gli impegni assunti in campagna elettorale, “che non si limita a un lavoro ragionieristico”, ma che racconta una “visione”. All'indomani del via libera alla legge di bilancio in Consiglio dei ministri, Giorgiasi dice soddisfatta del lavoro svolto, che però considera come “un” di un percorso che spera possa “durare”. La presidente del Consiglio si presenta in conferenza stampa assieme al vicepremier Matteo Salvini, al titolare del Mef Giancarlo Giorgetti e al suo vice Maurizio Leo, alla ministra del Lavoro Marina Calderone, per illustrare la prima finanziaria del suo esecutivo da quasi 35 miliardi di euro, di cui 21 destinati a fronteggiare il caro-bollette. Per la premier si tratta di una...