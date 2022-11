LIVE Belgio-Canada 1-0 | Courtois para sul colpo di testa di Larin!

All'Ahmad bin Ali Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Canada: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Ahmad bin Ali Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...... prova ad approfittarne Batshuayi ma tentativo dal limite tra le braccia di Borjan partiti! Calcio d'avvio battuto dal Canada in maglia bianca,in quella rossae Canada in campo, inni ...Prima occasione per i nordamericani, in pressing sui belgi. La formazione di Herdman mostra una padronanza maggiore del campo sui belgi, numerosi i tiri in porta ma tra imprecisione dei tiri e parate ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...