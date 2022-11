Dalla casa al remote working | l' energia portatile di EcoFlow

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) -semplice, accessibile e con una ricarica superveloce., azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, offre la serie River 2, gamma di prodotti entry level che comprende tre diversi modelli di power station portatili con capacità inferiore a 1 kWh. Ricaricabili all'80% in soli 48 minuti e caratterizzati da una lunga durata, i nuovi prodotti fornisconoaffidabile per stili di vita in movimento, dall'utilizzo in gita e campeggio fino al, e come backup di emergenza in. I tre modelli della serie, River 2, River 2 Max e River 2 Pro, sono caratterizzati da batterie Lfp avanzate e hanno un ciclo di vita utile del prodotto sei volte superiore alla media del settore; il peso parte da soli ...