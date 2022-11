Brindisi | il cadavere di una donna trovato in una cella frigorifera

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Macabra scoperta nelle campagne di Ceglie Messapica in provincia didove ildi unaè stato rinvenuto all'interno di un frigorifero in una casa di campagna in contrada Galante Minzella. La vittima si chiamava Maria Prudenza Bellanova, e aveva 82 anni. Secondo una prima ipotesi, l'anziana è stata uccisa ma non è ancora chiaro a quando risale il decesso. La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina poco prima delle 15.Angelo Bellanova di 55 anni, figlio della vittima, è stato denunciato a piede libero per occultamento di. L'uomo questo pomeriggio è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio dai carabinieri, dopo che i militari hanno scoperto il corpo della, Maria Prudenza Bellanova, nella...

Sky Tg24

