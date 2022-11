Basket | EuroCup | Trento cade anche ad Ankara | è il quinto ko in cinque partite

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non trova il successo la Dolomiti Energia, che adsubisce ilko in altrettante. Match equilibrato, dove i turchi fanno la differenza con percentuali migliori, mentre i trentini si affidano ai singoli senza mai riuscire a chiudere il gap. Si parte con un canestro di, ma poi subito un parziale di 7-0 lancia, che però vede il buon momento spegnersi e i trentini evitare la fuga dei padroni di casa. Sei punti di Atkins e due triple di Crawford significano sorpasso sul 10-12 poco dopo metà quarto e match che ora viaggia sull’equilibrio. Sono sempre Atkins e Crawford protagonisti, cui si aggiunge Matteo Spagnolo e squadre che vanno al primo stop conavanti 20-22. Due triple di Forray e Conti tengono la partita in parità nei ...

