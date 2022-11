Avete votato il reddito Ed è scontro tra Bagnai e la Paita

ilGiornale.it

...partecipanti (privi di qualunque autenticazione e quindi potenzialmente comprendenti bot) ha... Secommenti o suggerimenti, mi interessano, ancora di più del solito. Scenario 1. Chiudere ...... "Il Pd o sarà socialista ecologista o non sarà" Daniela Preziosi Presenterete una mozione per il no all'invio delle armi in Ucraina, e cambierete il sì chea marzo A marzo quel voto ... "Avete votato il reddito di cittadinanza". Ed è scontro tra Bagnai e la Paita Oltre mille cittadini hanno votato on line tra diverse proposte della società civile. Il Comune realizzerà la prima classificata con 50mila euro.Dopo l'annuncio della rinuncia ai voti, Cristina Scuccia ha ricevuto gli auguri dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia ...