Ultime Notizie Roma del 22-11-2022 ore 07 | 10

(Di martedì 22 novembre 2022)dailynews radiogiornale e martedì 22 novembre Buongiorno da Francesco Vitale approvato dal Consiglio la manovra economica da 35 miliardi per il 2023 meloni la definisce coraggiosa stamani conferenza stampa della Premier IVA ridotta assorbenti prodotti per l’infanzia non per quelli di prima necessità per le pensioni scatta quota 103 opzione donna rivisitata in base al numero dei figli spetta il reddito di cittadinanza che si avvia l’abolizione taglio del cuneo fiscale fino a Treporti per i redditi più bassi arrivo piogge torrenziali neve allerta Rossa oggi per il maltempo in Abruzzo e Sardegna arancione in Basilicata Calabria Campania Friuli Venezia Giulia Lazio Molise Veneto Gialla in Emiliagna Marche Puglia Sicilia Umbria Rita quarta record Venezia scuole chiuse in diversi comuni del Lazio della Campania parchi chiusi a...