Recensione Syberia | The World Before per PS5 | “In loving memory”

(Di martedì 22 novembre 2022) Scopriamo insieme, in questadedicata, come si comporta: Thesu PS5: dopo un approdo temporaneo in esclusiva su PC, l’opera del compianto Benoit Sokal è arrivata su console di nuova generazione Tredici anni. Questo è il tempo che gli appassionati del brand dihanno dovuto aspettare per avere un terzo capitolo. Quando però3 (2017) arrivò sul mercato, non tutti parvero apprezzare molto il cambio di rotta che Sokai, ai tempi, aveva previsto per Kate Walker, Oscar e lo strampalato treno di comprimari che foraggiavano la narrativa della serie. Non più un’avventura punta e clicca, come erano stati(2002) e2 (2004), bensì videogiochi più assimilabili a quelle che, al giorno d’oggi, vengono ...

Il titolo in fase goldThe World Before ( potete leggere la nostraqui ) ha una data di uscita ufficiale per console di nuova generazione: 15 novembre 2022 . Il titolo narra le avventure di Dana Roze, ...Chi come noi è cresciuto a pane e punta e clicca, ricorderà senza dubbio opere simili come, Runaway e Broken Sword, ad esempio, che ci hanno visti ricorrere a guide online o cartacee per ...