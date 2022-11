Perché una startup italiana di crowdfunding è dovuta andare in Spagna per la licenza

Wired Italia

Fattiserata per i cavoli tuoi, anche in camera col pigiamone e la serie del tuo cuor. Come Dici che non sta bene Ah,, lo sfrangimento di anima invece siInoltre Pisino ribadisce come i giovani meritino fiducia "hanno vissutocultura digitale per la maggior parte della loro vita ." È poi il turno dell'ad di Philips Italia, Israele e Grecia ... Crowdfunding, perché una startup italiana è dovuta andare in Spagna per la licenza