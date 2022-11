Mondale Qatar 2022 - le partite di oggi

(Di martedì 22 novembre 2022) Ore 7,30 - Tutte lein programma al Mondiale nella giornata di martedì 22 novembre e dove vederle Sono quattro le gare in programma. Si comincia alle 11 con Argentina-Arabia Saudita (diretta su Rai 2) che segna il debutto di Leo Messi. Alle 14 tocca a Danimarca-Tunisia (Rai 2), alle 17 Messico-Polonia (Rai 2) e in serata c'è la Francia contro l'Australia (Rai 1).

2022 offre però anche una nuova attrattiva: capitando nel bel mezzo della stagione, è l'... Tra questi giocatori c'è anche Memphis Depay che affida proprio alla sua rinascita. L'olandese ...Infine, del gruppo fa parte anche ilguidato da Felipe Sanchez, che partecipa aldi diritto in virtù dell'assegnazione della competizione: nel 2022 non ha ancora giocato una gara ...Prima dell'inizio, c'è già l'annuncio della fine: «Sicuramente questa sarà la mia ultima occasione per inseguire il sogno, quello di tutti noi ...Dal 20 novembre al 18 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, parallelamente al palinsesto di notizie e approfondimenti dedicati al Mondiale in ...