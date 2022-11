Danimarca-Tunisia 0-0

(Di martedì 22 novembre 2022) Ore 16 - Sfida con poche emozioni, una rete annullata per parte Pareggio senza reti e senza grandi emozioni tra, squadre che si sono sfidate con grande attenzione nella loro gara di debutto al Mondiale. Un gol per parte annullato per fuorigioco: Jebali () e Skov Olsen ().

AL RAYYAN (Qatar) - Nonostante lo 0 - 0, partita vibrante e ricca di emozioni tra, match valido per il Gruppo D. Una sfida rimasta in bilico fino all'ultimo secondo (protestano i danesi per un potenziale rigore non assegnato dall'arbitro in pieno recupero), con ...Lasi salva al 70esimo. L'occasione arriva dopo il tiro insidioso di Eriksen, ottima la risposta del portiere ...Le formazioni ufficiali di Danimarca-Tunisia, match valido per il Gruppo D del Mondiale. Eriksen guida i danesi, Khazri parte dalla panchina. DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel, Andersen, Kjaer, Christense ...Non si fanno male Danimarca e Tunisia che nei 90' di gioco non riescono a trovare neanche una rete. Le due squadre per tutta la partita tengono un ritmo molto alto, producono occasioni ...