CM com – Iniziano i Mondiali di Messi | l’ultima chance per prendersi il trono di Diego | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 22 novembre 2022) 2022-11-22 00:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo delnotizia pubblicata da CM.com: Meno dodici (ore) allo scoccare dell’ora X. Anzi dell’ora M. Alle 11 di domani, contro l’Arabia Saudita,dell’Argentina e soprattutto quelli di Leo. Gli ultimi, come ha avuto modo di chiarire da subito la Pulce nella conferenza stampa così come in merito alle sue condizioni fisiche, dopo alcune foto circolate sui social che avevano fatto scattare l’allarme rosso. Quello in Qatar è l’appuntamento col proprio destino perl’ultimo e unico traguardo che ancora manca in una carriera magica. Ma anche l’appuntamento con la rivincita per l’esito sfortunato del torneo in Brasile del 2014, quando la Germania di Mario Gotze gli soffiò la coppa da sotto al ...