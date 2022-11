Brindisi | trovato il cadavere di una 80enne in una cella frigorifera | il figlio ascoltato in caserma

Leggi su open.online

(Di martedì 22 novembre 2022) Nuovi dettagli iniziano ad emergere sul giallo nelno. Ilrirannicchiato dentro un congelatore a pozzetto in una casa di campagna a Ceglie Messapica, in provincia di, è di Maria Prudenza Bellanova, una donna di circa 80 anni. In queste ore ildella pensionata è stato condotto indai carabinieri per essere. La scoperta è avvenuta oggi, 22 novembre, poco dopo le 15, quando i carabinieri della locale stazione e i militari del Nor della compagnia di San Vito dei Normanni sono arrivati sui terreni della contrada Mazzella, nella periferia della cittadina. A dare l’allarme sono state due nipoti, riferisce Il Quotidiano di Puglia, le quali avevano raggiunto la villetta della donna, che non vedevano da un anno, nel ...