Viaggio lungo il Fronte sud dell’Europa

(Di lunedì 21 novembre 2022) Camminando per il Paseo Alcalde Sànchez Prados, il corso principale di Ceuta, sembra di essere in una città dell’Andalusia nel sud della Spagna. Il viale ben curato, le insegne in spagnolo nei negozi, l’edilizia europea. Una sensazione che si percepisce anche osservando Plaza De Africa con al centro il monumento ai caduti nella guerra in InsideOver.

la Repubblica

...per "outfit escursioni in montagna" sono aumentate di 2 volte Le ricerche per "zaino da" ...Le ricerche per "estetica futurista anno 2000" sono aumentate di 13 volte Idee regalo Abitocon ...Purtroppo questa strada è piuttosto trafficata, ma corre veloce in lieve discesail corso ... il tutto è reso molto romantico dalla luce del tramonto, dato che a questo punto della ... Milano e la sua architettura: un viaggio lungo 60 anni con lo Studio Beretta Antonello Paola spiega come oggi l’auto sia diventata un bene più democratico, grazie a questa soluzione di mobilità.La Società profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni. A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31 ...