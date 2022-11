Ultime Notizie – Processo Montante andrà a Catania | designati i pm etnei

(Di lunedì 21 novembre 2022) Adesso è ufficiale: il maxidi Caltanissetta a carico dell’ex potente presidente degli industriali siciliani Antonellosarà trasferito dal Tribunale di Caltanissetta a quello di. Uno scossone vero e proprio causato della nomina del Procuratore aggiunto di Caltanissetta, Nicolò Marino, parte civile del. La scelta è stata ufficializzata oggi dal Procuratore diCarmelo Zuccaro che, come apprende l’Adnkronos, ha designato, con un provvedimento formale, la Procuratrice aggiunta diAgata Santonocito e i pm Valentina Margio e Luca Volino “per la trattazione del” e per “l’esame preparatorio del copioso fascicolo processuale”. Il nuovo procuratore aggiunto della Direzione distrettuale di Caltanissetta Nicolò Marino ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Questa sera oltre al disegno di legge di Bilancio potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri anche un decreto fiscale collegato: secondo quanto si apprende nelleore sarebbe ...Dopo la svolta arrivata nelle ultime ore, con il ritrovamento in un casolare a Novellara di ossa umane che potrebbero appartenere a Saman Abbas e l'arresto del padre, all'appello ...SAN BENEDETTO - Venerdì 25 novembre, alle 21, nella biblioteca comunale “Lesca”, è in programma il secondo appuntamento della rassegna "Parliamone in ...