Ultime Notizie – Mondiali Qatar | Codacons | “La Snai non accetti scommesse sportive su partite”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “E’ necessario un segnale più forte. Il boicottaggio puro e semplice altrimenti non serve a nulla. Invitiamo dunque i tifosi al boicottaggio delle, ed esortiamo laa non accettaresuidi calcio in”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente delCarlo Rienzi, che torna così sulle polemiche delindopo il lancio della campagna ‘Boicottiamo i’ annunciando l’intenzione di adottare nuovi provvedimenti. “Nel caso in cui la magistratura accertasse il reato di corruzione in capo alper l’ottenimento dei, ci costituiremo parte civile”, annuncia Rienzi. Che sottolinea alcuni punti: “L’indignazione ...

Il titolo di Netflix guadagna lo 0,5%, dopo aver perso il 7,2% nelletre sedute. AAA - Pca 21 - 11 - 22 15:44:16 (0362) 5 NNNN... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Whatsapp cambia anima. O almeno ci sta provando con una fase test in alcuni Paesi, dove si potrà fare shopping, scrollando la lista di negozi ed aziende disponibili in chat. L'app, ...Da fonti confidenziali sembrerebbe ci sia stato un suo coinvolgimento a difesa del giudice Prek, denunciato per violenza ...