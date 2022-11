SPORTFACE.IT

...lenta rispetto a quella molto veloce delle Atp Finals in cui Tylor Fritz ha espresso il suo... Alzata per la prima e ultima volta grazie alla leggendaria impresa di Panatta,, ...... tutti riuniti nella trattoria dei Fratelli Bravo per condividere, magari, un piatto di plin al brasato e un bicchiere di buon vino, materia in cui Adriano Panatta e Paolo, a Torino per ... Tennis, Bertolucci: "Musetti e Sonego sono in grado di difendere i colori azzurri in Coppa Davis" Le leggende del tennis azzurro a Torino si rilassano in trattoria: sorrisi e brindisi. Il feeling speciale tra campionissimi della racchetta ...I due sportivi si ritrovano alle Nitto Atp Finals 2022, l’evento finale dell’Atp Tour che si tiene al Pala Alpitour di Torino.