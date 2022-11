Taylor Mega | l’ex è Vittorio Scala | “Il suo modello è Flavio Briatore”

Today.it

è una influencer, modella e imprenditrice italiana che ha avuto una relazione anche con Sfera Ebbasta L'articolooggi: origini, vero nome, Briatore, Gf Vip, ex fidanzato dell'...E, a proposito di coppie e di equilibri amorosi, dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato,sarà ospite di "Gf Vip" per incontrare Giaele De Donà (e per la ... Gf Vip, anticipazioni stasera: Taylor Mega ospite, una sorpresa per George Ciupilan Nella puntata di lunedì 21 novembre del Grande Fratello Vip entrerà nella Casa Taylor Mega. L’influencer varcherà la porta rossa per fare una sorpresa a Giaele De Donà, dal momento che le due sono mol ...Dopo una settimana d'attesa e di mezzo un nuovo caso Covid, questa sera torna la diretta del Grande Fratello Vip. Ospite della diciottesima puntata Taylor Mega, "ex" di Alberto De ...