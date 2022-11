TGCOM

Secondo i magistrati, dunque, l'ha continuato a percepire la doppia somma perché 'la dirigente scolastica - scrivono i giudici - avrebbe dovuto sottoscrivere il modello D con il quale l'...Secondo i magistrati, dunque, l'ha continuato a percepire la doppia somma perché "la dirigente scolastica - scrivono i giudici - avrebbe dovuto sottoscrivere il modello D con il quale l'... Sicilia, un'insegnante riceve pensione e stipendio per 12 anni: danno erariale di 72 mila euro In Sicilia, un'insegnante ha percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni. Per la Corte dei Conti il doppio emolumento, causato da un errore della dirigenza scolastica, ha causato un ...Per 12 anni un’insegnante siciliana ha percepito sia lo stipendio che la pensione. La vicenda surreale, così la definiscono nella sentenza i giudici della Corte dei conti, riguarda una professoressa c ...