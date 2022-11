Nel Lazio dati all' agricoltore gli strumenti per custodire l' ambiente

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - Pieno sostegno alla transizione ecologica, alla tutela ambientale, all'agricoltura, nuove opportunità per gli agriturismi, creazione dei bio-distretti e l'istituzione di 14 nuovi monumenti regionali. È il bilancio, in sintesi, dell'attività svolta dalla Commissione Agricoltura edel Consiglio regionale delal termine di 5 anni di legislatura. “Se questa consiliatura verrà ricordata lo sarà per l'attenzione alla transizione ecologica ed allo sviluppo sostenibile – lo ha detto all'AGI Valerio Novelli, presidente dell'VIII Commissione regionale dedicata all'Agricoltura e all'- oggi possiamo affermare che forniamo gliconcreti per far sì che l'diventi custode dell'in cui opera”. “In questi cinque anni di presidenza della ...