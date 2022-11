Mondiali Qatar 2022 | dal furetto ai panda | ecco gli eredi del polpo Paul

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Non c’è mondiale senza il suo animale ‘indovino’ che azzecca i risultati delle partite. Dopo ilin Sudafrica 2010, e il gatto Achille a Russia 2018, nel ruolo ‘divinatorio’ si candidano ilKenny, il cammello Mystic Millie, iSuhail e Thuraya e il falcone Libro. Kenny, che vive in una fattoria di animali per bambini a Hartlepool in Inghilterra, rivela le sue previsioniscegliendo tra 3 ciotole etichettate con altrettante opzioni: vittoria, sconfitta o pareggio. Mentre Kenny ha sbagliato la sua previsione indicando una sconfitta per l’Inghilterra al suo esordio nel girone B contro l’Iran, il cammello Mystic Millie non ha avuto dubbi e di fronte alle bandiere dei due paesi ha indicato chiaramente l’Inghilterra, e la vittoria per la Nazionale dei Tre leoni ...