Milan | Ibrahimovic | “Mino è stato troppo importante per me”

Zlatan, attaccante del, ha parlato a 'Striscia la notizia' per presentare il suo libro 'Adrenalina' Zlatan, attaccante del, ha parlato a 'Striscia la notizia' del suo ...Commenta per primo Zlatanha vestito per una volta le vesti del presentatore, conducendo 'Striscia la notizia' su ...nuovi capitoli in cui parla anche dello scudetto conquistato con il...Lo svedese nel tg satirico di Antonio Ricci insieme a Roberto Lipari e Sergio Friscia: “Io emozionato No, capisco che lo siate voi perché Ibra è qui” ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...