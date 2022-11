Manovra prudente | giusta direzione Lo spread è in calo Voto otto

"A nostro avviso " dice Equita " lasi basa su un approccioe sostenibile per la finanza pubblica".Lasi basa su un approccioe realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza ...In tardissima serata è arrivato il via libera per la Legge di Bilancio. Un testo da 35 miliardi che viene presentato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi in conferenza stampa alle 10. Il..21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese.