Lo sposo arriva dentro una bara | invitati sotto choc – Video

(Di lunedì 21 novembre 2022) E’ davvero bizzarro il modo in cui unoha sceltore nel luogo dove di lì a poco sarebbero state celebrate le sue nozze. “È un funerale? No, è così che il mio amico ha deciso di camminare lungo la navata”, si legge in sovrimpressione in unche sta impazzando su TikTok generando tantissimi commenti. Sì perché loha stupito tutti presentandosi all’interno di una. LounaIl “matrimonio funebre” Più che ad un matrimonio, dunque, agliè sembrato di assistere ad un funerale. Uno di loro ha filmato la scena che è diventata subito virale. Il matrimonio è stato celebrato all’aperto e laè stata condotta...

I risultati - la ricercaa 'schedare' perfino i trisnonni paterni del Papa (Giuseppe Bergoglio e Maria Giacchino, nati in due paesi vicini ad Asti rispettivamente nel 1816 e nel 1819) - sono ...Sulla piattaforma Disney+"Come per disincanto" di Adam Shankman, seguito della commedia ... è nato così "Come per disincanto" ("Disenchanted") diretto da Adam Shankman ("Prima o poi mi", '...L'ex tecnico granata Renzo Ulivieri ha reso noto per chi tifa in questi prossimi Mondiali, per il Senegal. Crede che la squadra africana possa essere molto competitiva, ma la passione deriva ...