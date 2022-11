INTERVISTA ESCLUSIVA A JOHNSON RIGHEIRA

(Di lunedì 21 novembre 2022), pseudonimo di Stefano Righi è un cantautore italiano, componente del duo musicale. Scopriamo, insieme, tantissime sfumature della sua persona e della sua anima tramite un’di Zon.it organizzata e curata da Filomena Volpe. Johonsonsi racconta a Zon.it 1) La tua carriera musicale prende il via nel 1980 con il singolo “Bianca Surf”. Com’è nata questa canzone? Di che cosa parla? “Sì, “Bianca Surf” è stato il mio primo singolo, il mio primo 45 giri (una volta si facevano ancora i 45 giri in vinile). Com’è nata? Io facevo in quegli anni, fine anni 70, una “fanzin punk”. Poi, ad un certo punto, pensai ad un nuovo giornalino e conobbi una persona di Torino che mi disse che voleva produrre questo giornalino, questa fanzin, e che ...

inSella

Al Circolo della Stampa Sporting , uno dei più belli e importanti d'Italia ( qui l'del direttore Scanagatta al direttore Pietro Garibaldi ), durante questa settimana si sono alternati ...... una serie targata Sky Original ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic insu Sky e ...e l'head writer Giacomo Durzi che ci raccontano de Il grande gioco in questa video"Quarta Repubblica", questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show politico condotto da Nicola Porro.Anche J-Ax ha voluto mandare i propri auguri a Cristina Scuccia, che come Suor Cristina partecipò a The Voice col rapper come coach ...