Inter | chiara la volontà di Gagliardini | a gennaio nessun addio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Robertonon vuole lasciare l’Nonostante il contratto in scadenza a giugno, ladi Robertosembra essere chiaro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il centrocampita vuole rimanere all’fino a giugno, rifiutando così ogni trasferimento nel mercato di. “Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 e difficilmente sarà rinnovato (anzi, sul centrocampista, che non pare volersi muovere fino al termine della stagione, ci sono diversi clubessati per averlo già a, fra cui Cremonese, Monza e Siviglia)“. L'articolo proviene damagazine.

