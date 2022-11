Inghilterra Iran | gaffe di Bizzotto | «Juventus in dieci uomini»

(Di lunedì 21 novembre 2022), chedi: «in». Il telecronista ha citato la squadra di Allegri Durante, Stefano, telecronista Rai, ha citato ladurante il racconto della partita. «Per il momento inla». Lo strano lapsus è scattato quando Maguire è uscito dal campo lasciando per pochi secondi la sua squadra in 10. L'articolo proviene da Calcio News 24.

USA - Galles 1 - 1: 36 Weah, 82 BaleClassifica Gruppo B:3, Galles e USA 1,...Dopo l'uragano inglese abbattutosi nel primo pomeriggio sull', con lo spettacolare 6 - 2 finale, USA - Galles era l'occasione per provare a individuare ...scoprire chi sarà la vice -. ...Entrambe torneranno in campo venerdì: gli statunitensi sfideranno l’Inghilterra – reduce dal successo per 6-2 all’esordio – mentre Ramsey e compagni se la vedranno con l’Iran, già a rischio ...E' finita sull'1-1 la seconda partita del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022, guidato ora in solitaria l' Inghilterra che nel pomeriggio ha travolto 6-2 l' Iran. Galles e Stati Uniti infatti hanno pa ...