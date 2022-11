Inghilterra in ginocchio prima del match con l’Iran | reazione polemica dello stadio

(Di lunedì 21 novembre 2022) Siamo solo alla seconda partita di uno dei Mondiali più controversi di sempre e sta già succedendo di tutto. Che-Iran potesse essere una sfida ad alto rischio di protesta era cosa ormai prevedibile, ma giàdel fischio d’inizio si sono fatti notare due episodi. Il primo riguarda ovviamente il forte messaggio mandato dai giocatori del, che non hanno cantato l’inno Nazionale. Messaggio che vuole indicare la strada al popolo iraniano in questo momento di forte tensione sociale, dopo la morte di Mahsa Amini., fischi dagli spalti FOTO:-Iran-fischi Il secondo episodio riguarda invece la Nazionale dei Tre Leoni. I giocatori hanno portato avanti il proprio mantra pre-gara, ossia l’inginocchiarsi per le minoranze discriminate. Il gesto era partito ...

- Iran, Kane non potrà indossare la fascia simbolo dei diritti civili I sette capitani che sarebbero dovuti scendere in campo con la lascia 'One Love' in realtà erano già a conoscenza di ...I calciatori inglesi si sono inginocchiati sul terreno di gioco, un attimo prima del fischio d'inizio di Iran -, valida per la Coppa del Mondo di calcio in Qatar. Il gesto, già effettuato agli Europei 2020 - 21, è un simbolo di vicinanza al movimento Black Lives Matter , ma assume valore più ampio ...Inghilterra-Iran, britannici in ginocchio prima del calcio d'inizio: dagli spalti piovono fischi. Prima di iniziare la sfida fa già discutere.