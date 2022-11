Inghilterra | Grealish segna all’Iran e l’esultanza è speciale

(Di lunedì 21 novembre 2022) Esultanza con dedica per Jackcontro l’Iran. Il calciatore dell’è per un tifosoAncheha partecipato al festival del gol inIran.del calciatore non è però stata casuale.l’aveva prestabilita tempo fa con Finley, giovane tifoso del Manchester City colpito da paralisi cerebrale infantile. L’attaccante del City è da sempre molto vicino a questo tema visto che anche sua sorella Holly è affetta dalla stessa malattia e si è spesso schierato in favore della ricerca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo oltre due mesi di digiuno Jackè tornato a segnare. Il giocatore del Manchester City non poteva scegliere momento migliore per sbloccarsi, all' esordio ai Mondiali con l'. Una rete arrivata a risultato già ...L'ha travolto l'Iran 6 - 2 e l'Olanda ha superato 2 - 0 il Senegal nelle due partite ... Saka e Sterling nel primo tempo e ancora con Saka, Rashford enella ripresa. Nella seconda ...L'Inghilterra ha ruggito e ne è uscito un 6-2 senza appello: un festival del gol a cui stranamente non ha partecipato kane. Bellingham apre le marcature, Saka ne segna due. In rete anche Sterling (suo ...