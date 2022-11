Gli elettori del Pd preferiscono Stefano Bonaccini a Elly Schlein

(Di lunedì 21 novembre 2022) A partire dall’inizio del 2023, il Partito Democratico avrà una nuova guida. In attesa di capire i nomi e le personalità che ufficializzeranno (le prossime settimane saranno decisive) la propria candidatura al Congresso, i sondaggi sulla prossima segreteria del PD mettono in evidenza quelle che – almeno stando allo stato attuale delle percezioni – sembrano essere le indicazioni che arrivano dagli. Perché dopo l’ufficializzazione della sua candidatura,sembra essere il nome preferito da chi vota dem. Sondaggi segreteria PD, un elettore su tre sceglierebbeL’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri: l’attuale Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha sciolto le ultime riserve e ha ufficializzato la propria candidatura durante una riunione al circolo di Campogalligano: “Ho ...

Anche perchénon ne possono più di una classe dirigente che si fa la guerra". "Sarà una bella sfida se vorrà candidarsi. Mi fa piacere che ha deciso di iscriversi al Pd e di dar vita al ...... o alcun aiuto, facendo più affidamento - ha detto - sui sindaci e sui segretari di circolo o, più generalmente, sui dirigenti periferici, a maggiore contatto dei vertici con la base e. ...Uno su 3 sceglierebbe l'attuale Presidente dell'Emilia-Romagna. Molto più staccata colei che, fino a qualche settimana fa, è stata la sua vice in Regione ...Si tengono in Guinea Equatoriale le elezioni presidenziali, legislative ed amministrative. Oltre 300.000 elettori, su una popolazione di 1,52 milioni di abitanti, si sono registrati per partecipare al ...