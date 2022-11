Caos a Twitter | tutti contro Elon Musk

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 novembre 2022) Donald Trump può tornare su. A deciderlo è stato, che ha lanciato un sondaggio votato da oltre 15 milioni di persone per stabilire se fosse arrivato il momento di ripristinare l'account dell'ex presidente americano. I votanti hanno scelto il sì nel 52% dei casi, convincendo il nuovo capo dia riammettere Trump. "Vox Populi, Vox Dei", ha scritto in un tweet, mentre il diretto interessato incassa ma per ora resta nel suo mondo, cioè Truth Social, la piattaforma lanciata da Trump nei mesi scorsi proprio per rimediare alla sospensione stabilita da, Facebook, Instagram e diversi altri social media. La decisione diha subito acceso un dibattito social, tra gli entusiasti del nuovo corso e le proteste di chi vede nel populismo ...