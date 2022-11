ATP Finals 2022 | il re è Novak Djokovic | Ruud ko a Torino

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il campione è ancora lui. Sempre lui e solo lui. Non è più il numero uno del mondo, è vero, ma la carriera incredibile dicontinua a regalare trionfi su trionfi al leggendario serbo del tennis che è riuscito, nella giornata di ieri, ad alzare nuovamente il titolo delle ATPbattendo nella finalissima andata in scena ail norvegese Casper, uno in grado di poter mettere in difficoltà chiunque tramite il suo gioco. Nole è tornato a brillare (ma aveva mai davvero smesso di farlo?) dopo le innumerevoli polemiche che lo avevano allontanato dal mondo della racchetta mettendolo sul banco degli imputati per il suo mancato vaccino contro il Covid-19. Molti tornei internazionale, Australia docet, nel corso delle scorse edizioni non avevano aperto le porte al ...

