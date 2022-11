Un escursionista è morto in montagna precipitando in un canalone

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - Unnella zona della Rocca d'Aigliere, a Cesana, in provincia di Torino, dopo essere precipitato per alcune centinaia di metri, finendo in un. La chiamata di emergenza è stata lanciata poco prima delle 17 dai componenti della comitiva di cui faceva parte la vittima. Fra questi, un medico che ha raggiunto l'uomo constatandone la morte. Il corpo è stato recuperato dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briancon, che ha l'abilitazione per effettuare operazioni speciali con l'elicottero in modalità di volo notturno. La salma è stata quindi consegnata ai carabinieri e alla Guardia di finanza di Cesana, mentre gli altri escursionisti sono stati raggiunti da una squadra a terra, che li ha riaccompagnati a valle a piedi.

