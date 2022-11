Slalom Levi femminile 2022 | risultati e classifica prima manche | Shriffin ancora al comando | inseguono Duerr e Vlhova

Leggi su sportface

(Di domenica 20 novembre 2022)isteimpegnate aper il secondo appuntamento della Coppa del Mondo/2023 di sci alpino. Tutte a caccia di Mikaela, che dopo il successo di ieri vuole concedersi il bis in questo fine settimana finlandese. E la partenza non poteva essere migliore, con una grandecondotta dalla campionessa statunitense. In particolar modo nel settore finale è stata perfetta, creando un buon margine su tutte le avversarie. Come accaduto ieri, altra grande prova di Lena, che ora è però chiamata a confermarsi nella seconda. La terza piazza è di Petra, che paga dieci centesimi di distacco dalla leader. Da segnalare l’uscita di scena di Anna Swenn ...