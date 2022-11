Roma | Karsdorp non si presenta a Trigoria

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) – I rapporti tra lae Ricksono sempre più tesi. L’esterno olandese infatti non ha risposto alla convocazione per la ripresa degli allenamenti adopo la settimana di vacanze concessa dal tecnico José Mourinho. Il difensore, nonostante fosse stato convocato, non si èto al centro sportivo giallorosso. Lasarà impegnata nella tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Finite le vacanze per la squadra di Mourinho: tutti in campo in vista della tournee in ...