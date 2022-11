Monteverde | aggrediscono il passeggero di un bus per rapinarlo | arrestati due egiziani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022) Era appena sceso dal bus, in via Ugo Forti a Roma, in zona, quando è stato aggredito da due ragazzi. L’uomo, accerchiato, è stato derubato dello zaino dai due malviventi, due giovanidi di 20 e 25 anni. Spaventato, ildel bus ha avuto la prontezza di chiedere aiuto, mentre i due ladri scappavano a gambe levate. L’aggressione è avvenuta questa notte, alle ore 00:26. Fortunatamente nei pressi si trovava una Volante della Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo lungo le linee di trasporto pubblico. La cattura Gli agenti, ascoltato il racconto della vittima, si sono lanciati all’inseguimento dei due aggressori, rintracciati pochi minuti dopo, a poca distanza da via Forti, ancora con il maltolto in mano. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario, mentre i due giovani, di nazionalità ...