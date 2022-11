Mondiali 2022 | Qatar-Ecuador | la partita in diretta

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) –contro, via ai. I padroni di casa scendono in campo nel match inaugurale del torneo contro la selezione sudamericana nel match valido per il Gruppo A che comprende anche Olanda e Senegal. Le formazioni:– (5-3-2) – Saad Alsheeb; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Bassam Hisham, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf; Akram Afif, Almoez Ali.– (4-4-2) – Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada. Referee Daniele Orsato (Italy). L'articolo proviene da Italia Sera.

