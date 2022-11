Mattarella “Guerra | povertà e clima minacce ai diritti dei bambini”

(Di domenica 20 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Conflitti globali,diffusa, cambiamentitici sonoal pieno godimento deidei, duramente provati anche dagli anni della pandemia. Il rischio non è solo la compressione difondamentali., troppo spesso, diventano il retroterra di abusi e violenze consumate sui più deboli, evocano storie di infanzie spezzate, dicostretti a diventare adulti senza avere gli strumenti per affrontare la vita”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale deidell’infanzia e dell’adolescenza. “La Convenzione internazionale deidell’infanzia e ...

Italpress

