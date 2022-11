Jason David Frank è morto | la star di Power Rangers aveva 49 anni

(Di domenica 20 novembre 2022) L'attoreall'età di 49, era famoso in tutto il mondo per il suo ruolo nella prima stagione della serieall'età di 49, l'attore ed esperto di arti marziali era famoso per essere stato uno degli interpreti deioriginali. La triste notizia è stata confermata dal portavoce dellache ha dichiarato: "Per favore, rispettate la privacy della sua famiglia e degli amici durante questo momento orribile mentre affrontiamo la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava davvero molto la sua famiglia, gli amici e i fan. Mancherà davvero molto". ...

