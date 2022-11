(Di sabato 19 novembre 2022) Tra poche ore avrà inizio il Mondiale in Qatar, che si terrà eccezionalmente in questa edizione tra i mesi di novembre e dicembre, e che vedrà protagonista anche il centrocampista del Napoli, Frank Zambo. Ilaspira a essere a une delle mine vaganti del Campionato del Mondo, con la speranza da parte del numero 99 partenopeo di spingere la propria Nazionale il più lontano possibile. Tuttavia, nelle scorse ore proprio inè scoppiata una polemica sul suo conto: Jean Crepin Soter Nyamsi, ex candidato alla presidenza della Federazione del, ha attaccato il giocatore del Napoli a seguito di alcuni comportamenti ritenuti scorretti. “Condanno con la massima energia il comportamento da bambino viziato del giocatore Zambo. Gioca per ile ...

Spazio Napoli

Un genio imperfetto approfondimento La playlist dei miglioridi SkyTg24 a tema cinema ... The Fall e Green Lions (suldel 1990) un trittico pensato apposta per accompagnare gli ...Nelsi vedono Thiago Silva e Paquetà che animano lo spogliatoio verdeoro Il Brasile esordirà ... La Seleçao è nel gruppo G insieme Serbia, Svizzera e. Ecco tutti la lista dei convocati del ... VIDEO - Camerun, compleanno in ritiro per Anguissa: che festa dei compagni I Leoni Indomabili tenteranno di staccare il pass per gli ottavi di finale trascinati dalle stelle Anguissa, Choupo-Moting e Onana ...Un gol per parte e un Camerun che deve trovare necessariamente una migliore amalgama se vuole avere chances di impensierire la Svizzera nella prima gara del Mondiale del Gruppo G, in programma il 24 ...